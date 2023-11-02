وزير العدل الإسرائيلي يستحضر مقالا لجابوتنسكي عمره 100 عام

نشر وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، تدوينة تحدث من خلالها عن مقال يعود تاريخه إلى 100 عام مضت للكاتب زئيف جابوتنسكي، ويحاول إسقاط كلماته على ما يجري حاليا في غزة.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" "قبل أيام من الذكرى المئوية لنشر مقال الرأي الشهير "على الجدار الحديدي" الذي كتبه زئيف جابوتنسكي، نشر الوزير جدعون ساعر في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا بخصوص المقال والذي وصفه بأنه "واحد من أهم المقالات في تاريخ الحركة والفكر الصهيوني، ولعل أهمها"، ربطه بعملية "السيوف الحديدية" التي أعلنتها إسرائيل منذ الشهر الماضي ردا على "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

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وتقول الصحيفة نقلا عما نشره جدعون ساعر "تم تعريف القبول العربي الطوعي للصهيونية والاستيطان اليهودي على أنه "وهم".. الاستنتاج من هذا هو أن التسوية لا يمكن أن تستمر في التطور إلا تحت حماية قوة الحماية.. طالما أن العرب لديهم حتى بصيص أمل بالتخلص منا فلن يبيعوا أملهم ليس لبعض الكلمات الحلوة وليس لأي شريحة مغذية من الخبز والزبدة.. لا يقبل شعب حي على التنازلات بشأن مثل هذه المسائل الضخمة والمصيرية عندما لا يكون هناك حل".

ويضيف "بقي الأمل في ذلك.. وتم التوقيع على التطبيع مع الدول العربية، بدءا من اتفاقية السلام مع مصر تحت رعاية الجدار الحديدي، حتى 7 أكتوبر حيث تم اختراق الجدار الحديدي".

ويتابع بالقول: "إن اختراقه حدث خطير في نظر أعدائنا وجيراننا.. ومهمة جيلنا ستكون إعادة بناء الجدار الحديدي وسد كل ثغرة فيه.. والطريق إلى ذلك مصمم على تحقيق النصر في الحملة الحالية ولكن بعدها يجب أن يتغير كل شيء.. خطاب المسؤولية هو خطاب مهم، ولا يمكن أن يأتي بدلا من خطاب الجوهر".

ويردف الوزير بالقول: "يجب أن نعود إلى مفهوم الأمن الناشط لديفيد بن غوريون ومناحيم بيغن.. مفهوم للأمن يقوم أساسا على المبادرة والهجمات بدلا من الدفاع وعلى الضربات الاستباقية بدلا من تقدير الوقت الذي سيهاجم فيه العدو وعلى نقل الحرب إلى أراضي العدو وإخراجه من التوازن.. سيتعين علينا المضي قدما عد وتذكر أنه في الإطار الزمني المنظور، أي منطقة في أرض إسرائيل يتم تسليمها للفلسطينيين، من جانب واحد أو في اتفاق، ستصبح بالتأكيد قاعدة مسلحة لعدوان وحشي ضد إسرائيل ومواطنيها، كما حدث في الماضي".

ويذكر في تدوينته: "لذا، لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف تجديد عملية الانسحاب حتى من أي منطقة ليست تحت سيطرتنا، ليس هناك إمكانية لفصل أنفسنا بشكل حقيقي عن المسؤولية الأمنية والأضرار المستمرة لبناء القوة.. يجب أن تزيد ميزانية الدفاع بشكل كبير في السنوات المقبلة.. يجب أن يكون جيش الدفاع الإسرائيلي أكبر ويجب أن يكون الوجود العسكري الدائم على خطوط الصراع واسعا".

وكتب الوزير أيضا: "يجب علينا تعزيز الاستيطان اليهودي في جميع أنحاء أرض إسرائيل، مع التركيز على خطوط الصراع.. يجب علينا العودة إلى المفهوم الصهيوني الكلاسيكي المتمثل في تشتيت السكان بدلا من الاستمرار في الانكماش".

وأشار في تدوينته إلى "أن مواجهة حقيقية مع مشكلة الحكم في الجنوب والشمال تنتظرنا أيضا إلى أبعد الحدود.. يجب علينا أن نعمل من أجل زيادة كبيرة، وهي في متناول أيدينا.. كل هذا ليس سوى جزء من الخطوط السياسية الضرورية لترميم الجدار الحديدي".

واختتم الوزير بالقول "إن دائرة التطبيع مع الدول العربية لا يمكن أن تستمر وتتقدم حقا إلا تحت رعاية جدار حديدي قوي".

المصدر: "إسرائيل هيوم"