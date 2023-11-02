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"حزب الله" يعلن استهداف 19 موقعا إسرائيليا دفعة واحدة

مراسلنا: غارات إسرائيلية على أطراف بلدات لبنانية حدودية جنوبي البلاد (صور)

أخبار العالم العربي

مراسلنا: غارات إسرائيلية على أطراف بلدات لبنانية حدودية جنوبي البلاد (صور)
Globallookpress
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أفاد مراسلنا بوقوع غارات للطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدات رشاف عيترون ومارون الراس الحدودية في القطاع الأوسط جنوبي لبنان وسط تصاعد للتوترات في المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وكانت "المقاومة الإسلامية" في لبنان قد استهدفت بعد ظهر اليوم "مقر قيادة كتيبة إسرائيلية ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة"، بحسب بيان لها مساء اليوم الخميس.

مراسلنا: غارات إسرائيلية على أطراف بلدات لبنانية حدودية جنوبي البلاد (صور)

وأضافت في بيان أن عملية الاستهداف تمت بواسطة مسيّرتين انقضاضيتين هجوميتين مليئتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها "حزب الله" اللبناني عن استخدام المسيّرات في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

مراسلنا: غارات إسرائيلية على أطراف بلدات لبنانية حدودية جنوبي البلاد (صور)

هذا وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT

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