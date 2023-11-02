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سفير تونس في فلسطين يعلن عن حالة عائلات الجالية في غزة والضفة الغربية خلال الأحداث الجارية

أخبار العالم العربي

سفير تونس في فلسطين يعلن عن حالة عائلات الجالية في غزة والضفة الغربية خلال الأحداث الجارية
Gettyimages.ru
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أكد سفير تونس في رام الله حبيب فرح، سلامة كافة أفراد العائلات التونسية في غزة والضفة الغربية وذلك في ظل تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع واقتحامات الجيش في مناطق الضفة.

وأعلن السفير التونسي فرح ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج نبيل عمّار، اليوم الخميس، من منطلق متابعة أوضاع التونسيين المقيمين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

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وجاء في بيان الخارجية التونسية: "في ظلّ تواصل العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق، اتّصل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بالسفير التونسي برام الله حبيب فرح، الذي أكّد سلامة كافة أفراد العائلات التونسية بغزة والضفة الغربية وحِرص السفارة على التواصل الدائم معهم للاطمئنان عليهم ومساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يواجهونها".

وأضاف البيان: "بهذه المناسبة، أعطى الوزير تعليماته بمزيد الإحاطة بأفراد الجالية التونسية، مُنوّها بما تقوم به البعثة في هذا الخصوص وبجهودها من أجل الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه في هذا الظرف الدقيق والصعب والذي يندرج في إطار الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية التونسية في العناية والإحاطة بمواطنيها وفي خدمة القضية الفلسطينية العادلة والدفاع عن الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم منذ تاريخ الـ7 من أكتوبر الماضي، بتكثيف حملات المداهمات والاعتقالات في مختلف مناطق الضفة الغربية، وذلك على التوازي مع عملية "السيوف الحديدية" التي أعلنها ردا على عملية حماس "طوفان الأقصى".

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وفجر يوم أمس الأربعاء فقط، قُتل 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة طولكرم ومدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت اليوم الخميس ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 9061 قتيلا و32000 مصاب.

وذكرت الوزارة أن من بين القتلى الـ9061 يوجد 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 1000 قتيل وفقيد وجريح في مجزرتي جباليا.

المصدر: RT

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