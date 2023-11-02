إعلام إسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي على الحدود الشمالية بعد استهداف قوة عسكرية بصاروخ مضاد للدروع

أفاد الإعلام الإسرائيلي اليوم الخميس، بمقتل جندي إسرائيلي على الحدود الشمالية بعد استهداف قوة عسكرية بصاروخ مضاد للدروع.

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وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن اللواء ماتانيا إلستر، 23 عاما من سدي إيلان، قضى بعد إصابته بصاروخ مضاد للدبابات على الحدود اللبنانية.

רס"ל במיל' מתניה אלסטר ז"ל, בן 23 משדה אילן, נפל לאחר שנפגע מטיל נ"ט בגבול לבנון. בחג סוכות האחרון טייל במדבר והתעקש לבנות סוכה עם מה שיש - הג'יפ שלו וסלע גדול שימשו כקירות, ושיח קיקיון שמצא הפך לסכך. את דרכו האחרונה ליוותה שיירת רכבים, ובראשה הג'יפ שכל כך אהב#מאחורי_השמותpic.twitter.com/fR2aBvIsyp — גלצ (@GLZRadio) November 2, 2023

وبمقتل إلستر، ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 18 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، 17 منهم على أرض غزة وجندي على الحدود مع لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم، أن عدد قتلاه الذي سمح بنشر أسمائهم منذ 7 أكتوبر بلغ 332.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن فجر اليوم الخميس، مهاجمة الأراضي اللبنانية "ردا على إطلاق صاروخ أرض-جو باتجاه مسيرة إسرائيلية"، نافيا سقوطها.

يأتي ذلك، بعدما كان حزب الله اللبناني أعلن فجر اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة بواسطة صاروخ أرض جو جنوبي لبنان.

وأفادت مراسلتنا، اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق صباحا أكثر من 30 قذيفة حارقة ومضيئة في منطقة وادي العليق بين بلدتي البستان ومروحين، في القطاع الغربي، جنوب لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

المصدر: RT