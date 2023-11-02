خبير يكشف لـRT شروط تطبيق نموذج "بيروت 1982" وإخراج حماس من قطاع غزة

أكد الخبير العسكري اللواء نصر سالم أن تكرار تجربة حصار إسرائيل لبيروت 1982 وإخراج حماس كما فعلت مع "التحرير الفلسطينية" وارد ولكن بشروط منها "تخاذل دولي كامل تجاه الشعب الفلسطيني".

وقال اللواء سالم، رئيس جهاز الاستطلاع السابق في جمهورية مصر، في حديث لـRT: إن الشرط الآخر هو "إصرار أمريكا وإسرائيل على حصار حماس والمقاومة الفلسطينية، حتى القضاء عليها"، منوها بأن البديل لديهم هو الإبادة الجماعية لشعب فلسطين.

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وبيّن سالم أنه إذا كان هناك حل أمام المقاومة الفلسطينية بأن يتم حصارها حتى وقت غير معلوم من أجل القضاء عليها، وفي هذا الوقت سوف يتم التضحية بالرهائن والأسرى الإسرائيليين، فهم (الإسرائيليون) يطيلون أمد النزاع لإبادة الشعب الفلسطيني، وهذا ما يجعل قيادة المقاومة توافق على الخروج المشرّف إلى دولة منفى يختارونها بأنفسهم.

وأضاف اللواء نصر سالم أنه حتى ذلك اليوم الذي خرج فيه الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات من بيروت، عندما سألوه أجاب: اليوم سأعود لتحرير وبناء فلسطين، وعقب ذلك ازدادت المقاومة ثباتا وحدثت أشياء مهمّة للفلسطينين، بالرغم من نقض الإسرائيليين لعهودهم بشكل دائم.

واختتم قائلا: "ولكن إذا اضطرت حماس إلى هذا، ليس يعني أنّها انتهت، ولكن القتال من مكان آخر وبأسلوب آخر"، متمنيا لهم التوفيق لأنهم بذلك "يوقفون آلة القتل العمياء ضد الشعب الفلسطيني".

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وقد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وجود نيّة إسرائيلية لطرح مقترحات بخصوص قطاع غزة ومنها مغادرة قادة حركة "حماس" للقطاع فيما يشبه تطبيق نموذج بيروت على القيادات الفلسطينية سنة 1982.

وقالت الصحيفة في مقال لها حول هذا الأمر إن هذه "الصفقة" ستكون مقابل الحفاظ على حياة قيادات حماس وإطلاق سراح الرهائن.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم