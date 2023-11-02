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الهلال الأحمر الفلسطيني: 102 شاحنة مساعدات تدخل غزة (صور)

أخبار العالم العربي

الهلال الأحمر الفلسطيني: 102 شاحنة مساعدات تدخل غزة (صور)
Legion-Media
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الخميس، دخول 102 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح الحدودي مع مصر، ما يرفع إجمالي الشاحنات المستلمة حتى اللحظة إلى 374.

وأكد الهلال الأحمر: "استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم  102 شاحنة من المساعدات من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح".

الهلال الأحمر الفلسطيني: 102 شاحنة مساعدات تدخل غزة (صور)
RT

وأوضح: "تحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.

الهلال الأحمر الفلسطيني: 102 شاحنة مساعدات تدخل غزة (صور)
RT

وأضاف: تتوزع محتويات الشاحنات كالتالي: مواد غذائية 46، مياه11، أدوية 4، مستلزمات طبية 11، بطانيات 4، متنوعة 24، ملابس 2، حيث وصل عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة إلى  374 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة".

الهلال الأحمر الفلسطيني: 102 شاحنة مساعدات تدخل غزة (صور)
RT

هذا وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مستشفى القدس في تل الهوا غرب غزة.

ومع دخول الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع ضحايا القصف المتواصل إلى 9061 قتيلا و32000 مصاب.

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المصدر: RT

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