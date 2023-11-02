لبنان.. "حزب الله" ينشر صورا لمسيّرات انقضاضية تستهدف ثكنة إسرائيلية بمزارع شبعا (صور)

نشر "حزب الله" اللبناني مشاهد استهداف مقر قيادة كتيبة للجيش الإسرائيلي بثكنة زبدين بمزارع شبعا عبر مسيرات انقضاضية هجومية تحمل كمية ‏من المتفجرات وأصابت هدفها بدقة داخل الثكنة.

وأرفق الإعلام الحربي للحزب مشاهد قال إنها "من عملية استهداف المقاومة الإسلامية لمقر قيادة كتيبة جيش العدو الإسرائيلي ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بواسطة مسيّرة انقضاضية هجومية مليئة بكمية ‏كبيرة من المتفجرات والتي أصابت هدفها بدقة عالية داخل الثكنة المذكورة."

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد مراسلنا بوقوع غارات للطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدات رشاف عيترون ومارون الراس الحدودية في القطاع الأوسط جنوبي لبنان وسط تصاعد للتوترات في المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وكان "حزب الله" قد استهدف بعد ظهر اليوم "مقر قيادة كتيبة إسرائيلية ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة"، بحسب بيان لها مساء اليوم الخميس.

هذا وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT