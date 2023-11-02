65% من الشركات في إسرائيل تخسر أكثر من 50% من إيراداتها منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"

أظهر مسح أجراه المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل في الأسبوع الثالث لعملية "طوفان الأقصى" والحرب على غزة أن 65% من الشركات في الشمال والجنوب خسرت أكثر من 50% من الإيرادات.

وقال مكتب الإحصاء أن 74% من الشركات المتضررة تعمل في العقارات في حين ان 11% من الشركات في إسرائيل أكدت أن لديها 5 من موظفيها أو أكثر يخدمون في الجيش على الجبهات.

وأبلغت حوالي 37% من الشركات عن انخفاض حاد في نطاق التوظيف (ما يصل إلى 20% من القوى العاملة العادية) إلى حد وقف النشاط الاقتصادي للشركة تماما.

النسبة المئوية للشركات التي أبلغت عن تعرضها للخسائر في الجنوب هي بالطبع أعلى مما هي عليه في بقية إسرائيل، حيث أبلغت حوالي 59% من الشركات في المنطقة الجنوبية عن انخفاض في الأعمال بنسبة 25%، مقارنة بالشركات في منطقة تل أبيب.

ويظهر تقسيم التقديرات حسب القطاع الاقتصادي تأثيرا سلبيا شديدا على إيرادات صناعات البناء والتشييد، والتي تمثل نسبة 74% من الشركات، حيث أن أكثر من 62% من الشركات في هذا المجال في حالة شبه إغلاق.

ومن حيث التوظيف، ذكرت 42% من الشركات الصغيرة أنها على وشك الإغلاق، مقارنة بحوالي 15% من الشركات التي لديها أكثر من 250 وظيفة.

المصدر: يديعوت أحرنوت