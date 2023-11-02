الجيش الإسرائيلي يعلن خوضه معارك طويلة الليلة الماضية بغزة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه خاض الليلة الماضية معارك طويلة في غزة، حيث "قتل عشرات المقاتلين الفلسطينيين".

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "خلال ساعات الليل اشتبك مقاتلو جيش الدفاع التابعون للواء غولاني والقوات المدرعة مع مجموعات مخربين أطلقت باتجاههم الصواريخ المضادة للدروع، وفجرت العبوات الناسفة وألقت القنابل اليدوية".

وأضاف أن "القوات خاضت معارك طويلة من المخربين، بمساعدة قوات المدفعية والدبابات، ووجهت الطائرات لشن غارات من الجو والسفن الصاروخية لشن غارات من البحر. وفي ختام المعارك تمت تصفية عشرات المخربين".

وتابع البيان أنه "خلال العملية البرية على أرض قطاع غزة اشتبك مقاتلو لواء الناحال مع مجموعة مخربين أطلقت النار باتجاههم. المقاتلون وقوات النيران اللوائية وجهوا طائرات لشن غارة جوية، والتي تمت تصفية المخربين بعدها. كما وعمل مقاتلو الاحتياط التابعون لجيش الدفاع بالتعاون مع القوات الجوية ووجهوا الطائرات لاستهداف مجموعة لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع والتي خططت لإطلاق النار باتجاه قواتنا، مع التغطية بالنيران التي أطلقتها قوات سلاح البحرية".

ولفت البيان إلى أنه "على مدار الأيام الأخيرة قضى مقاتلو الفرقة 36 على العديد من المخربين ووجهوا الطائرات التي دمرت البنى التحتية الإرهابية التابعة لمنظمة حماس، منها مستودعات لتخزين الوسائل القتالية، ومواقع إنتاج الوسائل القتالية، وموقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة من دون طيار".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل نقيب من قوات الاحتياط في الكتيبة 7007 في معارك شمال قطاع غزة ما يرفع العدد الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 332.

المصدر: RT