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الجيش الإسرائيلي يقدم تحديثا بعدد القتلى والأسرى: المعركة تتقدم وفق الخطة المرسومة

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الجيش الإسرائيلي يقدم تحديثا بعدد القتلى والأسرى: المعركة تتقدم وفق الخطة المرسومة
timesofisrael
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
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قدم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري، الخميس، تحديثا بعدد قتلى الجيش منذ السابع من أكتوبر وعدد الأسرى، مؤكدا أن "المعركة تتقدم وفق الخطة المرسومة".

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وقال هغاري، إنه تم قتل مسلحين والسيطرة على مساحات، لافتا إلى أن "المعركة تتقدم وقفا للخطط المرسومة".

وإذ أكد المتحدث أن الجيش الإسرائيلي هاجم منذ بدء الحرب 12 ألف هدف داخل قطاع غزة، قال: "لا نزال المهيمنين ونوفر كل المواد والعتاد".

ولفت هغاري إلى عدد الأسرى في القطاع وصل إلى 242، فيما لفت إلى أن عدد قتلى الجيش الذين سمح بنشر أسمائهم بلغ 332 منذ السابع من أكتوبر.
وبخصوص الجبهة الشمالية، أكد المتحدث أن الجيش الإسرائيلي يواصل توجيه الضربات للذين يستهدفون إسرائيل، مشيرا إلى أنه تمت مهاجمة مواقع وخلايا قامت بإطلاق القذائف خلال الليل، كما تم استهداف خلية أطلقت  صاروخا نحو مسيرة.

وأكد هغاري أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الدفاع والهجوم وسيصد كل محاولة اختراق للبلاد، وقال: "نحن جاهزون للتطورات".

المصدر: RT

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