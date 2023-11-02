شركة بريطانية تعتذر عن إعلان يتضمن حرق قبعات بألوان العلم الفلسطيني وتزيله فورا

اعتذرت شركة Marks & Spencer البريطانية عن إعلانها لعيد الميلاد الذي ظهرت فيه قبعات محترقة بألوان تشبه ألوان العلم الفلسطيني، وأزالته على خلفية الانتقادات ضدها.

وقالت الشركة في بيان على منصة "إكس": "لقد قمنا بحذف الإعلان بعد رد الفعل، ونعتذر عن أي إساءة سببناها عن غير قصد".

وأظهر الإعلان قبعات ورقية محترقة بالألوان التقليدية الأحمر والأخضر والفضي.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من الإعلان نفسه. كان إظهار أن بعض الأشخاص لا يحبون ارتداء مثل هذه القبعات أثناء الأعياد.

المصدر: نوفوستي