"يا مصري يا شجاع".. هتافات فلسطينية أمام سفارة مصر في رام الله (فيديو)

شهدت السفارة المصرية في رام الله وقفة تضامنية نصرةً لغزة، وللمطالبة بفتح معبر رفح.

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وظهرت مقاطع فيديو توضح سماع هتافات كبيرة تطالب مصر بفتح معبر رفح، حيث خرج أحد المسؤولين من السفارة المصرية للمتواجدين وتحدث معهم كما يظهر في الفيديو.

وكان مساعد وزير الخارجية المصري إسماعيل خيرت، قد أكد أن مصر مستعدة لإجلاء واستقبال الرعايا الأجانب من قطاع غزة والذين يبلغ عددهم نحو 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة.

وخرج أمس الأربعاء، 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

المصدر: RT