الخارجية الروسية تعلق على تصريحات أمريكية بشأن اضطرابات داغستان

وصفت وزارة الخارجية الروسية مقارنة اضطرابات داغستان بالمذابح اليهودية بأنها تشبيه تاريخي كاذب واستفزاز آخر يهدف إلى تأجيج المشاعر القومية.

جاء ذلك على لسان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حيث تابعت: "إن مثل هذه التصريحات هي استفزاز آخر يهدف إلى تأجيج المشاعر القومية، ونحن نعتبرها محاولة أخرى لزعزعة استقرار الوضع في بلادنا. هذه مقارنات تاريخية كاذبة لا وجود لها ولا يحق للسلطات الرسمية التعبير عنها".





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وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قد قارن الاضطرابات في داغستان بالمذابح اليهودية أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فيما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مات ميلر عن موقف مماثل، مشيرا إلى تشابه هذه الأحداث مع المذابح.

وكانت مجموعة من المواطنين قد اقتحمت مبنى مطار محج قلعة بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من تل أبيب تنقل مواطنين إسرائيليين. وحذرت السلطات في داغستان قبل ذلك من حدوث استفزازات تمت الدعوة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بدورها ذكرت وزارة الداخلية أنه تم فتح قضية جنائية تتعلق بأعمال شغب جماعية، وتم التعرف على أكثر من 150 مشاركا نشطا، وتم توقيف 83 شخصا لمشاركتهم في أعمال الشغب، فيما اعتقلت المحاكم في داغستان، الثلاثاء، 15 مشاركا في أعمال الشغب وحكم عليهم بفترات تراوحت بين ثلاثة وعشرة أيام، وحكم على معتقلين آخرين بالعمل الإصلاحي.

المصدر: تاس