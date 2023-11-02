قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على منازل في قطاع غزة (صور + فيديو)

سقط عدد من القتلى والجرحى، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في في مخيم المغازي، وآخر في حي النصر شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلامية فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية دمرت منزلا فوق رؤوس ساكنيه في مخيم المغازي بقطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

كما قصف الطيران الإسرائيلي الطوابق العليا من برج الغفري غرب مدينة غزة، واستهدف منزلا في حي النصر شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 8796 قتيلا، و22219 جريحا، و2000 مفقود بينهم 1100 طفل، ما زالوا تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 326 عسكريا، فيما أسرت "حماس" 240 إسرائيليا.