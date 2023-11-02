وزيرة خارجية اليابان تزور إسرائيل والأردن

أفادت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، بأنها ستجتمع مع نظرائها من فلسطين وإسرائيل والأردن خلال زيارتها للمنطقة وستبلغهم باستعداد بلادها لتقديم المساعدات للفلسطينيين.

وقالت كاميكاوا للصحفيين "سأشرح موقف اليابان" بشأن الصراع و"سأتبادل وجهات النظر" مع الدول والمناطق المعنية بهدف التهدئة المبكرة للوضع.

ولفتت إلى أن "غزة في وضع خطير وقلبي يعتصر عندما أفكر في فقدان أرواح بريئة"، مؤكدة "أننا سنواصل الجهود الدبلوماسية للمساعدة في تهدئة الوضع في غزة".

وعن اجتماعها مع نظيرها الفلسطيني، أعربت عن أملها بأن "نناقش كيفية الاستجابة للوضع الإنساني الخطير في منطقة غزة وكذلك التعبير بشكل مباشر عن استعداد اليابان لمواصلة تقديم المساعدات".

وأعلنت أن "جميع المواطنين اليابانيين العشرة وأفراد أسرهم الفلسطينيين الثمانية الراغبين في مغادرة غزة تم إجلاؤهم إلى مصر، وهم في صحة جيدة"، مضيفة: "سنبقى على اتصال مع مواطن ياباني يعيش في غزة ويرغب في البقاء هناك ولم يغادر".

المصدر: "جيروزاليم بوست" + "كيودو"