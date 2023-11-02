مشفى "الشفاء" في قطاع غزة يعلن توقف المولد الرئيسي عن العمل

أعلن مشفى "الشفاء" في قطاع غزة فجر يوم الجمعة عن توقف المولد الرئيسي في المستشفى عن العمل.

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وقال مدير مستشفى الشفاء في غزة، محمد أبو سلمية، إن المولد الرئيسي في المستشفى توقف وأنه تم الانتقال للعمل بالمولد الثانوي.

ودعا محمد أبو سلمية العالم إلى إمداد المستشفيات في القطاع بالوقود فورا قبل فوات الأوان.

وكان مدير مجمع الشفاء الطبي قد حذر الأربعاء من كارثة وشيكة في المستشفى وفي عموم غزة، في حال لم يتحرك العالم لامداد القطاع بالوقود.

وصرح أبو سلمية بأن أقسام المستشفى الحيوية ستتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود، ما سينتج عنه وفاة عدد كبير من المرضى.

وكشف مدير مستشفى الشفاء بغزة في تصريح لـ"القاهرة الإخبارية" عن نقص كمية الوقود في مستشفيات القطاع وأنه بدأ العمل بالمولدات الثانوية.

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وذكر أبو سلمية أن أقسام العمليات مكتظة بالجرحى وأن نحو 60 ألف نازح لجأوا إلى المجمع الطبي.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC" على قناة "DMC"، صرح مدير مستشفى الشفاء بأنه كانت لديهم 3 مولدات تعمل بطاقة كبيرة، والآن يعملون بمولد واحد بطاقة قليلة للغاية، ما يؤثر على أقسام كثيرة.

وأكد أنهم قاموا بإطفاء كل الأقسام الداخلية داخل المجمع الطبي إلا بعض الأقسام القليلة الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأكد أنه لا يمكن إخلاء مجمع الشفاء الطبي فهذا الأمر يعني تعرض المرضى للموت، لافتا إلى أنه يضم 60 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكان محيط مجمع "الشفاء" قد تعرض لقصف إسرائيلي عنيف.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيلا من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT + وسائل إعلام