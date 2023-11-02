مقتل مستوطن بإطلاق نار قرب بيت ليد في شمال الضفة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مستوطنا قتل بعملية إطلاق نار قرب بيت ليد في شمال الضفة الغربية.

وذكر موقع Ynet أن مستوطنا في الثلاثينيات من عمره قتل بعد أن انقلبت سيارته على شارع 557 في الضفة، بالقرب من قرية بيت ليد، مبينا أن السيارة انقلبت بعد أن تعرضت لإطلاق نار.

وأفادت نجمة داود الحمراء بأن حالة المستوطن كانت حرجة، ولكن بعد دقائق قليلة أعلن عن وفاته في مكان الحادث.

وحسب المعلومات فقد بدأت قوات الجيش عملية مطاردة لتوقيف منفذي عملية إطلاق النار، وتم إغلاق الطرق في المنطقة، حسبما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

المصدر: Ynet