تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /14.06.2022/
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يواصل الجيش الروسي في إطار عمليته الخاصة ضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس شرقي أوكرانيا بعد تحقيق نجاحات ميدانية هناك مؤخرا.
ميدانيا..
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تداعيات وأصداء العملية العسكرية..
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