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كييف تعترف أن مرتزقة من 55 دولة يقاتلون إلى جانب أوكرانيا

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كييف تعترف أن مرتزقة من 55 دولة يقاتلون إلى جانب أوكرانيا
Globallookpress Raul Moreno
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أكد ممثل ما يسمى بالفيلق الدولي داميان ماجرو أن مرتزقة من 55 دولة يشاركون في القتال في أوكرانيا إلى جانب كييف كجزء من الفيلق، الذي أنشأته السلطات الأوكرانية.

ونقلت وكالة "أوكران فورم" عن ماجرو قوله: "لدينا مقاتلون من 55 دولة من جميع القارات، حتى من مناطق بعيدة مثل البرازيل وكوريا الجنوبية وأستراليا".

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وفقا له، فإن معظم المشاركين في الفيلق هم أمريكيين وبريطانيين، يليهم مواطنو بولندا وكندا.

وأضاف أن هناك عددا لا بأس به من مواطني دول البلطيق ودول شمال أوروبا في الفيلق، ومن بينها فنلندا. ورفض ذكر العدد الإجمالي للفيلق الدولي متذرعا بسرية المعلومات.

وردا على سؤال حول تمويل الفيلق الدولي، قال ممثله إن هذا التشكيل جزء من القوات المسلحة الأوكرانية ويتم تمويله من الميزانية العسكرية الأوكرانية.

وحسب ما ذكر فإن "هذا ينطبق على جميع نفقات المعيشة ورواتب المقاتلين وكذلك الأسلحة والذخيرة".

وتابع: "لدينا أموال خيرية إضافية من رعاة خاصين، وأغلبهم غربيين".

المصدر: تاس

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