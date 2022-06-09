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محكمة في دونيتسك تحكم بالإعدام على 3 مرتزقة أجانب

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محكمة في دونيتسك تحكم بالإعدام على 3 مرتزقة أجانب
Sputnik
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قضت محكمة في دونيتسك بالإعدام على ثلاثة أجانب خدموا كمرتزقة في القوات المسلحة الأوكرانية وقاتلوا مع كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأدين المواطنان البريطانيان أيدن أسلين وشون بينر، وكذلك المغربي سعدون إبراهيم، اليوم الخميس، بـ"العمل كمرتزقة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

كما وجهت إليهم تهمة الخضوع للتدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية على أراضي الدولة.

بموجب قوانين مجلس النواب، فإن الاستيلاء على السلطة بالقوة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و20 عاما، ولكن يمكن رفعها إلى عقوبة الإعدام بسبب ظروف الحرب المشددة.

ويحكم على المرتزق بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات. 

المصدر: RT

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