إثيوبيا تبدي رغبتها بالتعامل مع روسيا بنظام الدفاع بالعملات المحلية

قال السفير الإثيوبي لدى روسيا أليمايهو تيجينو أرغاو، إن بلاده يمكن أن تشارك بنظام الدفع الذي تبحث روسيا إنشاءه إذا شاركت تركيا أو الصين فيه.

وأضاف السفير مجيبا على سؤال عما إذا كان بإمكان ربط إثيوبيا بآلية دفع مستقلة، التي تبحث روسيا إنشاءها مع تركيا والهند ودول أخرى: "نعم، إذا تم إنشاء مثل هذه المنصة مع تركيا أو الصين، فستكون مناسبة أيضا لإفريقيا، هذه ليست مشكلة".

وأشار إلى أنه من الضروري إنشاء آلية تسمح بتبادل الروبل والعملات الأخرى في إثيوبيا ودول أخرى.

وتابع قائلا: "العملة يمكن أن تكون أي عملة، الشيء الرئيسي هو أنه يمكن تحويلها. الآن في روسيا من المستحيل استبدال وإنفاق البر الإثيوبي، العملة المقبولة في بلدي. نفس الشيء مع الروبل في إثيوبيا. لتغيير هذا الوضع، على الدول أن تتفق.. هناك حاجة إلى شيء ثم التوصل إلى طريقة يمكن من خلالها تبادل الروبل والعملات الأخرى بحرية في إثيوبيا ودول أخرى".

المصدر: نوفوستي