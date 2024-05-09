روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)

شهدت الساحة الحمراء وسط موسكو العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية بمشاركة آلاف العسكريين وعشرات الآليات والطائرات.

وشارك في العرض أبطال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعشرات الآليات والمروحيات والطائرات الحربية على اختلاف أنواعها بما فيها القاذفات الاستراتيجية حاملة الصواريخ والقنابل النووية.

وشارك في حضور العرض إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين زعماء بيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وكوبا ولاوس وجمهورية غينيا بيساو.

وقبل بدء العرض تحدث الرئيس بوتين مع المحاربين القدامى الحاضرين وصافحهم.

وتفقد وزير الدفاع سيرغي شويغو القوات المشاركة في العرض، قبل أن يتوجه إلى الرئيس بوتين ويبلغه باستعدادها لبدء العرض.

وأعلن بوتين الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء البلاد في مواجهة النازية في الحرب الوطنية العظمى.

وعزف النشيد الوطني الروسي على وقع صوت قذائف المدفعية.

الجزء الراجل من العرض العسكري

وتقدم الجزء الراجل من العرض العسكري القائد العام للقوات البرية أوليغ ساليكوف.

يشار إلى أنه تفتتح العروض العسكرية في الساحة الحمراء منذ العام 1945، الفرقة الموسيقية العسكرية.

وتقدم العرض طلبة الأكاديميات والكليات والمدارس العسكرية وأبطال روسيا في العملية العملية العسكرية في أوكرانيا.

كما شاركت في العرض تشكيلات عسكرية نسوية تمثل مختلف صنوف المشاركة النسوية في رفد الجيش والقوات المسلحة الروسية في مجالات الطب والهندسة والترجمة والعلوم التقنية وغيرها.

عرض الآليات والأسلحة

تقدمت الآليات العسكرية دبابة "تي- 34" الأسطورية رمز نصر السلاح الروسي، حيث كانت أفضل دبابة في الحرب العالمية الثانية باعتراف المؤرخين والعسكريين، وكسرت غلبة النازيين وصناعاتهم التي أخضعت أوروبا.

وفي ختام العرض أنشد الأوركستر العسكري أغنية "الوطن الأم".

وأعقب ذلك توجه الرئيس بوتين نحو القادة العسكريين المشاركين في تنظيم العرض، حيث شكرهم على جهودهم وجدد تهنئته لهم بالعيد العظيم.

وعقب العرض العسكري وضع بوتين برفقة الزعماء الضيوف إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول بالقرب من الساحة الحمراء. وشاركه في ذلك الزعماء الحضور.

المصدر: RT