بوتين يضع إكليلا من الزهور عند ضريح الجندي المجهول في موسكو

قام الرئيس فلاديمير بوتين، في إطار الاحتفالات بيوم حماة الوطن، بوضع إكليل من الزهور عند ضريح الجندي المجهول قرب جدار الكرملين، وأشاد بذكرى الجنود الذين سقطوا دفاعا عن الوطن.

وشارك في الفعالية، مع رئيس الدولة، وزير الدفاع سيرغي شويغو وقدامى المحاربين العسكريين وطلاب مدارس سوفوروف العسكرية.

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بعد ذلك رحب الرئيس بوتين، بالمحاربين القدامى وقام بمصافحتهم.

ويشار إلى أن الرئيس بوتين، يزور حديقة ألكسندرسكي قرب جدار الكرملين، في 23 فبراير من كل عام.

وتعتبر مراسم وضع قيادة الدولة أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول في عيد 23 فبراير تقليدا عريقا في روسيا.

ومن المعروف أنه تم نقل رفات جندي سوفيتي مجهول من مقبرة جماعية بضواحي موسكو وأعيد دفنه في حديقة ألكسندرسكي وسط موسكو في عام 1966. وبعد مرور عام واحد افتتح النصب الذي تعد الشعلة الخالدة العنصر الأساسي فيه. كما تم إنشاء المركز رقم 1 لحرس الشرف أمام ضريح الجندي المجهول في عام 1997.

المصدر: وكالات