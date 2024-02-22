بوتين يهنىء الروس في يوم "حماة الوطن"

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين المواطنين الروس وكل من أدى الخدمة العسكرية بمناسبة يوم "حماة الوطن"، مشيرا إلى أن هذا اليوم أصبح منذ زمن بعيد عيدا وطنيا يحتفل به في جميع أنحاء البلاد.

وقال بوتين في كلمة ألقاها في هذه المناسبة: "أهنئ المحاربين القدامى والأفراد والموظفين المدنيين في القوات المسلحة، وكل من أدى الخدمة العسكرية، في يوم حماة الوطن".

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وأشار بوتين إلى أن هذه المناسبة هي واحدة من أكثر المناسبات احتراما في روسيا، قائلا: "لقد أصبح شعبيا منذ فترة طويلة ويتم الاحتفال به دائما على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، في كل التجمعات والعائلات، في كل مدينة أو قرية.. مع فهم الأهمية الكبيرة للعمل العسكري، مع الاحترام الكبير لجنودنا، ولكل من يقف من أجل الوطن، ويحمي مصالحه وسلامة المواطنين وسيادة روسيا واستقلالها".

وتحتفل روسيا يوم 23 فبراير من كل عام بيوم "حماة الوطن" ويعود تاريخ هذه المناسبة إلى عام 1922، عندما أعتمد في روسيا السوفيتية عيد رسمي لقواتها المسلحة، وعلى مدى الحقبة السوفيتية كان يسمى "بعيد الجيش والأسطول البحري السوفيتيين" .

أما في روسيا الحديثة فأطلقت على هذه المناسبة اسمها الحالي وهو يوم "حماة الوطن"، والذي يحيي المواطنون الروس فيه ذكرى الشهداء الذين سقطوا في المعارك دفاعا عن الوطن ويعبرون عن احترامهم للمحاربين القدامى.

المصدر: "نوفوستي"+RT