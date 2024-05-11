لقطات صادمة توثق مقتل طيار أمريكي أسود برصاص شرطي في فلوريدا

نشر عمدة مقاطعة فلوريدا مقطع فيديو بكاميرا مثبتة على الجسم يظهر نائب مأمور شرطة وهو يطلق النار على طيار أسود كان يحمل مسدسا بجانبه في شقته.

جاء ذلك بعد أن اتهمت عائلة القتيل روجر فورتسون البالغ من العمر 23 عاما، نائب المأمور بإطلاق النار على فورتسون متجاوزا سلطته أثناء الدفاع عن النفس.

وأظهر الفيديو فورتسون وهو يفتح الباب ويحمل مسدسا موجها إلى الأسفل. وأطلق نائب المأمور النار على الفور عدة مرات من مسافة قريبة، وتوفي فورتسون في وقت لاحق في المستشفى.

المصدر: وكالات