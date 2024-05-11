 
مباشر

لقطات صادمة توثق مقتل طيار أمريكي أسود برصاص شرطي في فلوريدا

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xiji

نشر عمدة مقاطعة فلوريدا مقطع فيديو بكاميرا مثبتة على الجسم يظهر نائب مأمور شرطة وهو يطلق النار على طيار أسود كان يحمل مسدسا بجانبه في شقته.

جاء ذلك بعد أن اتهمت عائلة القتيل روجر فورتسون البالغ من العمر 23 عاما، نائب المأمور بإطلاق النار على فورتسون متجاوزا سلطته أثناء الدفاع عن النفس.

وأظهر الفيديو فورتسون وهو يفتح الباب ويحمل مسدسا موجها إلى الأسفل. وأطلق نائب المأمور النار على الفور عدة مرات من مسافة قريبة، وتوفي فورتسون في وقت لاحق في المستشفى.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)