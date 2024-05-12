الكويت.. إجراءات للنيابة العامة بحق مواطنين طعنوا في حقوق وسلطات أمير البلاد

أعلنت النيابة العامة الكويتية مساء السبت أنها أمرت بحبس مواطن احتياطيا، وحجز وضبط وإحضار آخرين بتهمة نشر عبارات تطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد.

وأفادت النيابة العامة في حسابها على منصة "إكس" بأن الموقوفين "نشروا على حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد".

وذكرت أن المتهمين "تعرضوا لشخص صاحب السمو بالنقد، والعيب في ذاته".

وقرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الجمعة الماضي، حل "مجلس الأمة" الكويتي ووقف العمل ببعض مواد الدستور، موضحا أنه "اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد".

وأكد في فحوى خطابه أن "من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته.. الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية"، مشددا على أن القضاء قادر على تطهير نفسه.

المصدر: RT