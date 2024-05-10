أمير الكويت: اتخذت قرارا صعبا لإنقاذ البلاد وقررت حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور

أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الجمعة، عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، موضحا أنه "اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد".

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وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: "قررت حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات"

وأكد في خطاب له أن "الكويت مرت بأوقات صعبة انعكست على الواقع العام"، لافتا إلى أن "التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها"، في إشارة إلى عدد من النواب.

وشدد أمير الكويت على أنه "لا يمكن تحمل المصاعب والعراقيل"، مشيرا إلى أن "هناك من يعطل مصالح البلاد"، وإلى "تدخلات في اختيار ولي العهد".

وأكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على "عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف"، مستطردا: "اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها.. كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.. لن اسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد".

وأردف: "من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته.. الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية"، مشددا على أن القضاء قادر على تطهير نفسه.

المصدر: وكالات