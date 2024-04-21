أمير الكويت يعين رئيس مجلس الوزراء نائبا له

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمرا بتعيين أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف نائبا للأمير طوال فترات غيابه عن البلاد.

واستقبل الأمير مشعل الصباح الشيخ أحمد الصباح لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.

ويأتي القرار غداة تعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

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ونشرت وكالة الأنباء الكويتية نص الأمر، وجاء فيه: "أمر أميري بتعيين نائب للأمير بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964 وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادی الآخرة 1445 هجري الموافق 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 12 رجب 1445 هجري الموافق 24 يناير 2024م بتعيين نائب للأمير، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445 هجري الموافق 15 أبريل 2024م بتعيين رئيس لمجلس الوزراء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أمرنا بالآتي مادة: يعين الشيع أحمد عبدالله الأحمد الصباح دائبا للأمير طوال فترات عياب سمو الأمير عن البلاد".

وأشارت الوكالة إلى أن الأمر بموجب الأمر الأميري يستمر إلى حين تعيين ولي عهد للبلاد.

المصدر: كونا