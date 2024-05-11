أعرب الرئيس التشيكي بيتر بافيل عن شكه بقدرة نظام كييف على استعادة الأراضي المفقودة في المستقبل المنظور على الرغم من تدفق أسلحة الناتو عليها.

وقال بافيل في مقابلة مع صحيفة "دي برس": "من غير المرجح أن تتمكن أوكرانيا من استعادة كامل أراضيها داخل الحدود المعترف بها دوليا في المستقبل المنظور".

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وتابع: "إذا أردنا الحفاظ على السلام والأمن في هذا الجزء من أوروبا، فعلينا أن نضع حدودا واضحة لروسيا، وإذا فشلنا في ذلك فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم كبير للوضع في المستقبل".

وأشار الرئيس التشيكي إلى أنه "لا يزال هناك احتمال أن تدرك روسيا أنها غير قادرة على تحقيق النجاح العسكري في أوكرانيا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مفاوضات دبلوماسية بدلا من إهدار لا معنى له للموارد والأرواح البشرية."

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أشار مرارا إلى أن موسكو مستعدة للتفاوض، لكن كييف هي التي فرضت حظرا على التفاوض على المستوى التشريعي.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لم ترفض قط التوصل إلى حل سلمي للنزاع مع أوكرانيا، بل كانت تميل إلى القيام بذلك و"لكن ليس في شكل يفرض علينا أي مخططات لا علاقة لها بالواقع".

المصدر: نوفوستي