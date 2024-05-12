وفاة مفاجئة لنائب المستشار السويسري في الجبال

توفي رئيس المجلس الفدرالي ونائب مستشار سويسرا أندريه سيمونازي عن عمر يناهز 55 عاما أثناء تنزهه في الجبال.

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وجاء في بيان صحفي نشر في موقع الحكومة السويسرية أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضي.

وأضاف البيان: "كان سيمونازي يحب الاستراحة في الجبال. وفي يوم الجمعة فقد وعيه ومات أثناء إحدى رحلاته المفضلة".

وسيمونازي متزوج وله 3 أبناء، وعبر أعضاء المجلس الفدرالي لسويسرا والمستشار الفدرالي لسويسرا عن تعازيهم في وفاة زميلهم.

المصدر: نوفوستي