 
مباشر

وفاة مفاجئة لنائب المستشار السويسري في الجبال

أخبار العالم

وفاة مفاجئة لنائب المستشار السويسري في الجبال
Sputnik
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xirh

توفي رئيس المجلس الفدرالي ونائب مستشار سويسرا أندريه سيمونازي عن عمر يناهز 55 عاما أثناء تنزهه في الجبال.

إقرأ المزيد
رئيسة سويسرا: لن نزود أوكرانيا بالأسلحة وقانون الطوارئ لا يسري في هذه الحالة
رئيسة سويسرا: لن نزود أوكرانيا بالأسلحة وقانون الطوارئ لا يسري في هذه الحالة

وجاء في بيان صحفي نشر في موقع الحكومة السويسرية أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضي.

وأضاف البيان: "كان سيمونازي يحب الاستراحة في الجبال. وفي يوم الجمعة فقد وعيه ومات أثناء إحدى رحلاته المفضلة".

وسيمونازي متزوج وله 3 أبناء، وعبر أعضاء المجلس الفدرالي لسويسرا والمستشار الفدرالي لسويسرا عن تعازيهم في وفاة زميلهم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)