رئيسة سويسرا: لن نزود أوكرانيا بالأسلحة وقانون الطوارئ لا يسري في هذه الحالة

أفادت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد اليوم الأحد بأن بلادها لن تزود أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن قانون حالة الطوارئ السويسري لا ينطبق على هذه الحالة.

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وأضافت أمهيرد في حديث لصحيفة "بليك" السويسرية: "لم تتم مناقشة قانون الطوارئ، ويمكن اللجوء إلى حق تفعيل وضع الطوارئ فقط في حالات الضرورة القصوى، مثلما حدث في أزمة جائحة COVID-19، في الوقت الحالي يناقش البرلمان تعديلا على قانون الأصول العسكرية".

وأضافت أمهيرد أن سويسرا ستواصل شراء الذخيرة بالرغم من نقص المخزونات في أوروبا واحتياجات أوكرانيا.

وتستضيف سويسرا مؤتمرا بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل قرب مدينة لوتسيرن.

وذكرت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد في وقت سابق، أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي طلب منها تنظيم قمة سلام بشأن بلاده.

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كما رفضت موسكو ما يسمى بـ "معادلة زيلينسكي" للسلام في أوكرانيا، معتبرة اياها "منفصلة عن الواقع"، وتصر روسيا على أن أي حل للنزاع في أوكرانيا يجب أن يراعي مصالحها و"الواقع الجديد على الأرض".

المصدر: وكالات