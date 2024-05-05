آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /05.05.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xhah
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- سيناتور روسي يكشف سبب نزوح المرتزقة الأجانب عن القوات الأوكرانية
- فشل العقوبات على روسيا يثير غضب وسائل الإعلام الألمانية
- ماكرون يواصل "غموضه الاستراتيجي" تجاه روسيا
- البيت الأبيض يعترف بأن المساعدات الأمريكية لن تغير الوضع في أوكرانيا
- خبير بريطاني: زيلينسكي استدعى هيئة الأركان الأوكرانية بشكل عاجل بسبب وضع قوات كييف المتدهور
- "فايننشال تايمز": ولاية ترامب الثانية ستنهي الهيمنة الغربية على العالم
- "واشنطن بوست" توجز دلالات رسالة روسيا لداعمي كييف بإقامة معرض للغنائم العسكرية الغربية في موسكو
- نائب أوكراني يعترف بإمكانية مطالبة كييف بإرسال قوات غربية دعما لها