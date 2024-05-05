أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الروسية والتشكيلات المشاركة في المنطقة العسكرية الشمالية تتقدم بنجاح في جميع الاتجاهات.

وأفادت وزارة الدفاع أن "كتيبة الحرس المنفصل رقم 74 الآلية زفينيغورود التابعة للواء سوفوروف ولواء كوتوزوف تنفذ مهام قتالية في أصعب الاتجاهات، وقد نفذت وحداتها بنجاح عمليات مهمة في اتجاه تشرنيغوف، وبشرف وشجاعة شاركوا في تحرير مدينة ليسيتشانسك وعملت بنشاط في أفدييفكا".

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وقال شويغو: "اليوم تتقدمون بثقة، وتحلون المهام القتالية بثبات وشجاعة، وبمواصلة الهجوم الناجح، حررتم بلدة بيرديتشي من الأرواح الشريرة للنازيين الجدد".

وحصل ثلاثة جنود على لقب بطل روسيا لبطولتهم وشجاعتهم، وحصل حوالي 10 آلاف جندي آخر على جوائز الدولة وشارات الإدارات العسكرية.

وهنأ وزير الدفاع كل التشكيلات المشاركة في المنطقة العسكرية الشمالية بالنجاحات المحققة، كما شكر الأفراد العسكريين على إكمال المهام القتالية بنجاح والولاء للواجب العسكري، وأعرب عن ثقته في أنهم سيواصلون خدمة روسيا بشرف، وضمان أمنها بشكل موثوق.

هذا وأعلنت الدفاع الروسية يوم الأحد أن قواتها أكملت تحرير بلدة أوتشيريتينو بدونيتسك، ودمرت مستودعا للصواريخ غربية الصنع قرب أوديسا، فيما خسر الجيش الأوكراني نحو 1155 جنديا خلال يوم.

المصدر: نوفوستي