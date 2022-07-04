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رئيس جمهورية لوغانسك: عملية تحرير ليسيتشانسك كانت سريعة للغاية

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رئيس جمهورية لوغانسك: عملية تحرير ليسيتشانسك كانت سريعة للغاية
Sputnik
رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك
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أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، أن العملية العسكرية لتحرير مدينة ليسيتشانسك جرت بسرعة البرق، مضيفا أن القوات الأوكرانية تركت أسلحتها وهربت من المدينة.

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وقال في حديثه لقناة "روسيا-1"، اليوم الاثنين: "أما عملية الاستيلاء على ليسيتشانسك، فجرت بسرعة عالية، بسرعة البرق تقريبا. وكما أفهم فإن العدو هرب وترك معداته العسكرية وانسحب من مواقعه".

وأبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأحد، بإتمام تحرير مدينة ليسيتشانسك وهي آخر مدينة كبيرة بجمهورية لوغانسك كانت حتى الآن تحت سيطرة كييف. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وحدات الجيس الروسي والشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك وضعت سيطرتها الكاملة على المدينة والتجمعات السكنية المجاورة لها ومن بينها بيلوغوروفكا ونوفودروجيسك ومالوريازانتسيفو وبيلايا غورا.

المصدر: تاس  

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