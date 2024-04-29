القوات الروسية تجلي أول دبابة "أبرامز" اغتنمتها في دونيتسك (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء قوات "المركز" أول دبابة "أبرامز" من مدينة أفدييفكا الاستراتيجية المحررة في جمهورية دونيتسك، وإرسالها إلى معرض غنائم العملية العسكرية في موسكو.

وقال رئيس المركز الصحفي لقوات "المركز" ألكسندر سافتشوك: "نجح مقاتلونا في إجلاء الدبابة، وقريبا ستتاح للجمهور في معرض غنائم العملية العسكرية الروسية في موسكو".

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وأعلنت القوات الروسية مؤخرا تدمير دبابتي "أبرامز" على محور أفدييفكا بمسيّرات "إف بي في".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد نقلت عن مصادر في البنتاغون أن أوكرانيا سحبت دبابات "أبرامز إم1 إيه1" من القتال لحمايتها من المسيرات الروسية.

كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أوكرانيا خسرت ما لا يقل عن خمس دبابات "أبرامز" في الشهرين الماضيين نتيجة للهجمات الروسية.

ويواصل الجيش الروسي استقدام نماذج غنائمه من أسلحة "الناتو" في أوكرانيا حيث عرض يوم أمس دبابة "ليوبارد" ألمانية إلى جانب دبابات ومدرعات أخرى عوّلت عليها كييف وحلفاؤها في قلب موازين المعركة.

وتنظم وزارة الدفاع الروسية في موسكو معرضا لغنائم العملية العسكرية بإطار التحضير للاحتفال بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية في الـ9 من مايو المقبل.

المصدر: نوفوستي