البنتاغون يرفض التعليق على سحب دبابات "أبرامز" من ميدان القتال في أوكرانيا

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على سحب دبابات "أبرامز" الأمريكية من ساحة المعركة في أوكرانيا بسبب تعرضها لهجمات الطائرات المسيرة.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال تشارلز براون، ردا على سؤال حول سحب دبابات "أبرامز" بالقول:"سأمنح الأوكرانيين الفرصة للتحدث بأنفسهم عن كيفية استخدامها".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الدوري لمجموعة الاتصال الغربية المسؤولة عن تنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، والذي عقد بشكل افتراضي.

وفي الوقت نفسه، أقر القائد العسكري الأمريكي بحدوث تطور غير متوقع تمثل بالاستخدام النشط لطائرات المسيرة في المعارك.

وبحسب براون "نحن نتحدث عن دخول هذا السلاح الضارب إلى ساحة المعركة. سنكون قادرين على التعلم من هذا، واستخلاص استنتاجات حول كيفية التكيف مع الصراع".

وأكد أنه يولي اهتماما كبيرا لتسريع إدخال "ابتكارات جديدة" ضمن قدرات القوات المسلحة الأمريكية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن القوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن استخدام دبابات "أبرامز" التي زودتها بها الولايات المتحدة بسبب ضعفها أمام الطائرات المسيرة الروسية.

إقرأ المزيد

يشار إلى أن واشنطن تتفاعل مع كييف لتطوير تكتيكات جديدة بعد أن تغير الوضع في ساحة المعركة، بدخول المسيرات إلى ميدان القتال.

وقالت الصحيفة إن الجيش الأوكراني أكتشف أنه غير قادر على حماية الدبابات، التي سرعان ما يتم اكتشافها بواسطة المسيرات الروسية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن روسيا أعطبت خمس دبابات من طراز "أبرامز" خلال الشهرين الماضيين، فيما تعرضت ثلاث أخرى على الأقل لأضرار، منذ بداية العام الجاري.

المصدر: تاس