"نيويورك تايمز": روسيا دمرت 5 دبابات "أبرامز" أمريكية تستخدمها قوات كييف

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن القوات الأوكرانية فقدت ما لا يقل عن 30 دبابة "ليوبارد" و5 دبابات "أبرامز" خلال الشهرين الأخيرين.

وذكرت أن الدبابات الغربية الباهظة الثمن تبدو ضعيفة أمام المسيّرات الروسية الرخيصة.

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وأضافت أن الطائرات الروسية المسيّرة، التي تبلغ تكلفة إنتاجها حوالي 500 دولار، هي "استثمار لا يذكر للتخلص من دبابات "أبرامز" التي يبلغ ثمنها 10 ملايين دولار".

كما أكد كاتب المقال أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية، تم تدمير ما لا يقل عن 140 دبابة أرسلها الغرب إلى نظام كييف.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن أمس السبت، أنه سيتم إنشاء مركز أبحاث وإنتاج للطائرات بدون طيار والأنظمة الروبوتية تابع لوزارة الدفاع الروسية. مشددا على ضرورة الاستفادة من تجربة العملية العسكرية الخاصة، خلال تنفيذ التعليمات الخاصة بتطوير الطائرات بدون طيار والأسلحة النارية الفردية.

المصدر: RT