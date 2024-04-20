شويغو: الدفاع الروسية ستقوم بتشكيل مركز أبحاث وإنتاج للمسيرات الجوية ومنظومات الروبوت

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنه سيتم إنشاء مركز أبحاث وإنتاج للطائرات بدون طيار والأنظمة الروبوتية تابع لوزارة الدفاع الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "أكد وزير الدفاع سيرغي شويغو خلال تفقده لمنتجات الطائرات بدون طيار في ساحة تدريب في منطقة موسكو العسكرية، أن هذا المركز سيكون بمثابة الرابط الموحد لمختلف المؤسسات والمختبرات ومكاتب التصميم المشاركة في تطوير وإنتاج الأسلحة المتقدمة".

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ووفقا للوزارة، طرح شويغو مهمة تزويد مجموعات الاقتحام الهجومية الروسية بأسلحة نارية صغيرة ستسمح لها بتدمير بشكل فعال الطائرات بدون طيار FPV المعادية.

وخلال زيارته التفقدية، شدد وزير الدفاع على ضرورة الاستفادة من تجربة العملية العسكرية الخاصة، خلال تنفيذ التعليمات الخاصة بتطوير الطائرات بدون طيار والأسلحة النارية الفردية.

وأكدت وزارة الدفاع، على أن "كل الطائرات بدون طيار التي تم عرضها على الوزير شويغو، منتجة من مواد وقطع محلية وكذلك الحال بالنسبة للحمولات القتالية التي تنقلها، وهو ما يسمح لنا بالانتقال إلى الإنتاج التجاري لهذه المركبات الجوية بدون طيار في أقصر وقت ممكن".

وتم عرض أمام الوزير، طائرة كوادكوبتر هجومية واعدة، تم تكييفها لنشر الألغام عن بعد في ظروف الرؤية المنخفضة. ونوهت الشركة المنتجة لها باستعدادها لإنتاج 30 قطعة من هذه الدرونات المروحية شهريا.

وتم عرض أمام شويغو، مجموعة من الطائرات بدون طيار تتراوح حمولتها من 10 إلى 200 كلغم. وهذه الدرونات تتمتع بقدرة عالية في مجال مكافحة التشويش لقنوات التحكم ونقل البيانات.

المصدر: تاس