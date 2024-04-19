روسيا تطور درونات انتحارية جديدة يمكن إطلاقها من الطائرات

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير درونات انتحارية جديدة يمكن إطلاقها من الطائرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الروسية المتحدة قدمت براءة اختراع للدرونات الجديدة، وجاء في النص المتعلق ببراءة الاختراع :"الطائرات الانتحارية الجديدة قابلة للاستخدام مرة واحدة، ويمكن إطلاقها من منصات AKU-58 المخصصة لحمل الذخيرة في الطائرات الحربية، وتم تجهيز كل طائرة مسيرة بمحرك نفاث يمكنها من التحليق على ارتفاعات تتراوح ما بين عدة أمتار و8000 م، وبسرعات تتراوح ما بين 0.11 و0.6 ماخ".

وحصلت الدرونات الجديدة أيضا على أنظمة رصد وتوجيه تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكنها تحديد الأهداف وأبعادها من خلال كاميرات بصرية وكاميرات تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء.

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وعند إطلاق المسيّرة من الطائرة تبدأ بالبحث عن أهدافها بشكل مستقل أو على طول طريق محدد لها مسبقا، وتقوم كاميراتها بنقل البيانات مباشرة إلى نقاط التحكم الأرضية، وبعد العثور على الهدف تبدأ المسيرة بالتوجه نحوه، فيما تغادر الطائرة التي أطلقتها مجال عمل أنظمة الدفاع الجوي للحفاظ على سلامتها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الدرونات الجديدة ستجهّز برؤوس حربية متنوعة منها رؤوس حربية شديدة الانفجار ورؤوس متشظية، ويمكن لهذه الدرونات التعامل مع مختلف أنواع الأهداف المعادية بما فيها العربات العسكرية المدرعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا