روسيا تطور جيلا جديدا من درونات "بيرانا" العسكرية

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الخبراء في روسيا تمكنوا من تطوير جيل جديد من درونات "بيرانا" العسكرية المتعددة المهام.

وقال مدير المؤسسة التي تعمل على تطوير هذه الطائرات:"تمكنا من تطوير جيل جديد من الدرونات، أطلقنا عليه اسم (بيرانا-13)، الدرونات الجديدة حصلت على معدات اتصال معدلة، وزودت بثمانية محركات تمكنها من نقل حمولة تزن 8 كلغ، توفر لها مدى يصل إلى 30 كلم".

وكما في درونات "بيرانا" السابقة التي طورتها روسيا، حصلت درونات "بيرانا-13" على أنظمة اتصالات لا تتأثر بالتشويش الناجم عن معدات الحرب الإلكترونية، وجهّزت بكاميرات مراقبة، وبطاريات يسهل استبدالها بسرعة.

وأشار مطورو هذه الدرونات إلى أن الجنود يمكنهم الاعتماد عليها لأداء مهمات مختلفة، مثل مهمات الاستطلاع ورصد الطائرات بدون طيار ومهمات ضرب آليات ومواقع العدو.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا استخدمت درونات "بيرانا" في العملية العسكرية الخاصة، ويذكر أنه يمكن للمؤسسة التي تنتج هذه الدرونات تصنيع 300 طائرة مسيرة يوميا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا