 
مباشر

روسيا.. نجاح اختبار منظومة جديدة مضادة للدرونات

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. نجاح اختبار منظومة جديدة مضادة للدرونات
Sputnik vitaly timkiv
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xaac

ذكرت وسائل إعلام روسية أن وحدات الجيش المشاركة في العملية العسكرية الخاصة نجحت باختبار منظومة جديدة مضادة لدرونات FPV الانتحارية.

وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية قال أندريه إيفانوف المتحدث ممثل الشركة المطورة للمنظومة:"منظومة الحرب الإلكترونية الجديدة التي طورناها لإسكات مختلف أنواع درونات FPV الانتحارية تم اختبارها بنجاح خلال العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف:"تم تصميم هذه المنظومة لحماية المعدات العسكرية من خطر درونات FPV الهجومية الحديثة بمختلف أنواعها، تحدث هذه المنظومة تداخلا واسع النطاق في ترددات قنوات التحكم بالدرونات، بما فيها الترددات المتغيرة، لقد أثبتت الاختبارات التي أجريت عليها مدى فاعليتها".

إقرأ المزيد
روسيا تصنع جيلا جديدا من الزوارق السريعة للقوات الخاصة
روسيا تصنع جيلا جديدا من الزوارق السريعة للقوات الخاصة

وأشار إيفانوف إلى أن المنظومة الجديدة يمكن تركيبها على جميع المنشآت العسكرية والمدنية، كما يمكن استعمالها لحماية الآليات والمعدات العسكرية وسيارات الإسعاف ووسائل النقل العام، أو لحماية نقاط التفتيش ومحطات الحافلات على سبيل المثال.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المنظومة الجديدة تمكنت بنجاح من إسكات عدة أنواع من درونات FPV بأحجام مختلفة، وتبلغ تكلفتها حوالي 300 ألف روبل (3250 دولار تقريبا).

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا