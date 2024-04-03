روسيا تصنع جيلا جديدا من الزوارق السريعة للقوات الخاصة

أعلنت شركة "KMZ" الروسية أنها تعمل على تطوير جيل جديد من الزوارق السريعة للقوات الخاصة والأجهزة الأمنية.

وحول الموضوع قال المدير العام للشركة، ميخائيل دانيلينكو:"في الربع الثاني من العام الجاري ستطلق شركتنا الإنتاج المتسلسل لقوارب MASTER PRO السريعة التي نطورها للقوات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون في روسيا".

وأضاف:"هذه القوارب ستستخدم من قبل قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، خلال السنوات الماضية حصلت وكالات إنقاذ القانون في البلاد على 200 قارب من هذا النوع".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة "KMZ" تحضر حاليا لبدء الإنتاج المتسلسل لقوارب سريعة ذات محركات ثابتة ومحركات تثبت عليها خارجيا، وبالتالي سيتم إنتاج قوارب من فئة MASTER-540 وMASTER-651 مزودة بمحركين ثابتين ونظام دفع مائي نفاث، بالإضافة إلى محرك خارجي واحد.

ويبلغ طول كل قارب من هذه القوارب 7 أمتار، ويمكنه نقل 8 أشخاص، وبفضل محركاته التي تأتي بعزم 300 حصان يمكنه الحركة بسرعة 100 كلم/ساعة.

المصدر: سلاح روسيا