سيناتور روسي يتحدث عن أهمية بلدة أوشيريتينو في دونيتسك في تقويض دفاعات قوات كييف

قال نائب مجلس "الدوما الروسي" أليكسي جورافليوف، اليوم الأحد، إن تحرير بلدة أوشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية يحمل أهمية استراتيجية في تقويض دفاعات القوات الأوكرانية.

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وأوضح جورافليوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية أن السيطرة على أوشيريتينو يمكّن القوات الروسية من التقدم في أكثر من اتجاهين.

وأضاف "إذا نظرنا إلى الخريطة فإن الأهمية الاستراتيجية لبلدة أوشيريتينو وبالرغم من أن عدد السكان هناك لم يتجاوز الثلاثة آلاف وخمسمئة شخص حتى قبل انطلاق العملية العسكرية الخاصة، إلا أن هذه البلدة ذات أهمية استراتيجية كبيرة وتعتبر كالإسفين الذي قطع دفاعات القوات الأوكرانية".

وأردف: "ومن هذه البلدة يمكن لقواتنا التقدم باتجاه سلافيانسك، حيث توجد قوات كبيرة للعدو وفي إيزيوم ضمن إقليم خاركوف".

وأشار النائب إلى أن جناحي تحصينات الجيش الأوكراني يتقاربان في أوشيريتينو، وكانت البلدة نفسها مركزا لوجيستيا مهما لكلا المجموعتين، حيث تمر إمداداتهما.

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"بالإضافة إلى ذلك، تقع البلدة على تل يسهل من خلاله السيطرة على جميع المناطق المحيطة بها، ومن المؤكد أن القوات الأوكرانية ستحاول شن هجوم مضاد، لذا فإن المهمة الرئيسية الآن هي الحصول على موطئ قدم في أوشيريتينو ومنع الهجوم.

مشددا في ختام كلامه على أن القوات الأوكرانية لن تغتنم هذه الفرصة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق بأن وحدات من الجيش الروسي تمكنت من تحرير بلدة أوشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية ودمرت دبابة أبرامز أمريكية أخرى.

المصدر: نوفوستي