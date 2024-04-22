دونيتسك: القوات المسلحة الأوكرانية تغادر قرية أوشيريتينو في مجموعات صغيرة
Sputnik Evgeni Biyatov
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أوضح مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي أن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول مغادرة قرية أوشيريتينو في مجموعات صغيرة على طول طريق يتعرض للقصف.
جاء ذلك في تصريحات كيماكوفسكي لوكالة "تاس"، حيث تابع أن القوات الأوكرانية تحاول مغادرة قرية أوشيريتينو في مجموعات صغيرة على إحدى الطرق في اتجاه أفدييفكا، إلا أن طريقا واحدا فقط تبقى وهو في مرمى نيران القوات الروسية.
وكانت قناة "سولوفيوف لايف" على تطبيق "تليغرام" قد أفادت، 21 أبريل، بأن الجيش الروسي قام بتصفية مفرزة كاملة من المسلحين من تشكيل فيلق المرتزقة الروس الذين يقاتلون في صف الجيش الأوكراني بالقرب من قرية أوشيريتينو.
المصدر: تاس