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رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: سنواجه أوقاتا صعبة في مايو

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رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: سنواجه أوقاتا صعبة في مايو
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صورة أرشيفية
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قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، في مقابلة له مع "بي بي سي"، إن أوكرانيا ستواجه وضعا صعبا اعتبارا من شهر مايو.

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وتابع بودانوف: "ستكون هناك مشكلات اعتبارا من منتصف مايو، حيث ستبدأ الصعوبات على الجبهة مع بدء الجيش الروسي هجوما كبيرا في دونباس". وأشار بودانوف إلى أن روسيا ستتبع "نهجا متكاملا"، رفض توضيح تفاصيله.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز لم يستبعد، في وقت سابق، أن تمنى أوكرانيا بهزيمة بحلول نهاية هذا العام. وفي الأسبوع الماضي، اعترف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بأن الوضع في ساحة المعركة قد ساء بسبب التحركات النشطة لروسيا، التي، بحسب قوله، بدأت في شن عمليات هجومية على خلفية الطقس الدافئ والجاف، مع تحقيق نجاحات تكتيكية.

المصدر: نوفوستي

 

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