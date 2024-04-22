حرس الحدود الأوكراني: نتصدى يوميا لمحاولات غير مشروعة لمغادرة البلاد من جانب متهربين من الجيش

قال الناطق باسم هيئة حرس الحدود في أوكرانيا أندريه ديمتشينكو، إن المتهربين من الخدمة في الجيش يحاولون بانتظام مغادرة البلاد بطرق مختلفة غير قانونية.

وأضاف في حديث نقلته قناة TSN: "يتم عادة اكتشاف محاولات لعبور الحدود بشكل غير قانوني من قبل مجموعات يصل عدد بعضها إلى حوالي عشرة أشخاص ويحاول بعضهم رشوة عناصر حرس الحدود لتسهيل فرارهم".

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وأشار الناطق إلى أنه يتم كل يوم تسجيل حالات مماثلة على الحدود الأوكرانية.

وشدد على أن معظم المحاولات يتم تسجيلها على حدود أوكرانيا مع مولدوفا ورومانيا.

في الأسبوع الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون لتشديد التعبئة في أوكرانيا. وفي أوائل أبريل، وقع زيلينسكي على قانون يخفض الحد الأدنى لسن التعبئة. وبات من الممكن الآن إرسال الأوكرانيين إلى الجبهة اعتبارا من سن 25 عاما، وليس في سن 27 عاما، كما كان في السابق.

وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية منذ 24 فبراير 2022 وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة، الذي يمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة البلاد أثناء الأحكام العرفية.

المصدر: نوفوستي