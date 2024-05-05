حرس الحدود الأوكراني: المواطنون يفرون من البلاد من طريق يمر عبر مولدوفا

قال أندريه ديمتشينكو ممثل حرس الحدود الأوكراني، إن المواطنين يحاولون مغادرة البلاد من طريق ترانزيت في مقاطعة أوديسا، يمر عبر قرية بالانكا في مولدوفا.

وأشار ديمتشينكو إلى أن هؤلاء المواطنين يتركون سياراتهم على الطريق السريع مباشرة.

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وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن المواطنين الأوكرانيين يتخلون عن سياراتهم على الحدود مع مولدوفا من أجل الوصول إلى هناك سيرا على الأقدام.

وأضاف ديمتشينكو في حديث تلفزيوني: "هناك طريق ماياكي - أودوبني، الذي يمر عبر أراضي مولدوفا. يضمن حرس الحدود مراقبة الدخول والخروج من طريق العبور هذا. لكن للأسف، يحاول الناس في كثير من الأحيان اختيار هذا القسم، وطريق العبور هذا، من أجل مغادرة حدود دولتنا بشكل غير قانوني. البعض يختبئ في شاحنة والبعض الآخر يترك سيارته على قارعة الطريق ويحاول الوصول إلى مولدوفا مشيا على الأقدام".

وأوضح ديمتشينكو أن هيئة حرس الحدود الأوكرانية، تبذل قصارى جهدها لمواجهة مثل هذه المحاولات، وتتعاون مع زملائها المولدوفيين في هذا المجال.

وقع فلاديمير زيلينسكي في 16 أبريل الماضي على قانون بشأن تعزيز التعبئة في أوكرانيا، ليدخل حيز التنفيذ في 18 مايو، حيث تلزم هذه الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول الوثيقة حيز التنفيذ. ويتعين على المكلفين بالخدمة العسكرية الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل إلكترونيا، والحصول على مستند الاستدعاء، الذي سيعتد به حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا، حيث ينص القانون على أن تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.

ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل، التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا خدمة مئات الآلاف منذ فبراير 2022.

المصدر: نوفوستي