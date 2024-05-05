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البابا فرنسيس يضع شرطا واحدا لحضور مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا.. ما علاقة روسيا؟..

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البابا فرنسيس يضع شرطا واحدا لحضور مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا.. ما علاقة روسيا؟..
Sputnik
البابا فرانسيس
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أعلن رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى ليونيد سيفاستيانوف أن البابا فرنسيس مستعد للذهاب إلى المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا فقط في حال تمت دعوة روسيا إلى هناك.

وقال سيفاستيانوف، نقلا عن اتصال شخصي مع البابا: "قال البابا إنه لن يذهب إلى المؤتمر إلا إذا دعيت روسيا إليه".

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وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بعض الدول المشاركة في مؤتمر سويسرا الذي سيبحث أزمة أوكرانيا تخطط للقيام بذلك فقط لتظهر أن الاجتماع بلا جدوى دون مشاركة روسيا. مشيرا إلى أن الغرب يحاول بالاحتيال والابتزاز والأكاذيب جر أكبر عدد ممكن من البلدان النامية وبلدان الجنوب العالمي إلى "التجمعات" في سويسرا.

ويذكر أن سويسرا دعت إلى المؤتمر أكثر من 160 وفدا على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع G7، ومجموعة العشرين G20، و"بريكس"، وعدد من الدول من جميع القارات، وثلاث منظمات دولية (الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا)، والفاتيكان وبطريرك القسطنطينية.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في 15-16 يونيو المقبل بالقرب من مدينة لوتسيرن.

المصدر: "نوفوستي"

 

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