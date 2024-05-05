شي جين بينغ يعلن عزم الصين العمل مع فرنسا على تسوية الأزمة الأوكرانية

كتب الرئيس الصيني شي جين بينغ مقالا في صحيفة "لوفيجارو" أن بلاده تعتزم العمل مع فرنسا والمجتمع الدولي برمته لإيجاد سبل لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال الرئيس الصيني: "نأمل أن يعود السلام والاستقرار قريبا إلى أوروبا. ونعتزم العمل مع فرنسا والمجتمع الدولي برمته لإيجاد الطريق الصحيح لحل الأزمة".

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وبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأحد بجولة أوروبية تشمل ثلاث دول، حيث وصل إلى فرنسا اليوم في زيارة رسمية.

وتأتي الزيارة في ظل خلافات أوروبية حول كيفية التعامل مع قوة بكين المتنامية، وتزايد التنافس الأمريكي الصيني.

وتلتزم الصين بالحياد في النزاع الأوكراني لكنها رفضت وصف الهجوم الروسي الشامل على جارتها بأنه غزو، كما تم توجيه الاتهام لها بتعزيزها قدرة روسيا على إنتاج الأسلحة.

المصدر: "تاس"