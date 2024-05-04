فوتشيتش يرى أن شي جين بينغ يمكنه المساعدة في إنهاء بعض الحروب

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي، إن الجميع في العالم يعلقون آمالا كبيرة على مبادرات السلام التي يطرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأشار فوتشيتش، في حديثه قبيل زيارة شي جين بينغ إلى صربيا، إلى أن الرئيس الصيني هو أحد الأشخاص القلائل الذين يمكنهم المساهمة حقا في "إنهاء بعض الحروب".

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وأضاف رئيس صربيا: "سأكون صادقا، الجميع في العالم، بغض النظر عما يقولونه في الفضاء العام، لديهم آمال كبيرة في مبادرات الرئيس شي لإحلال السلام في عالمنا اليوم. أعرف ذلك جيدا لأنني أتواصل مع الجميع".

ووفقا له، يعتبر رئيس الصين "أحد الأشخاص النادرين في العالم الذين يمكنهم المساهمة حقا في إنهاء بعض الحروب وإحلال السلام طويل الأمد".

وقال فوتشيتش: "أحث الآخرين على الاستماع أكثر إلى كلمات شي جين بينغ وتقديم التنازلات لتحقيق المصالحة، لأن مصالحنا المشتركة في نهاية المطاف هي السلام والهدوء".

يشار إلى أن الرئيس الصيني، سيزور يوم الأحد فرنسا، قبل أن يتوجه إلى صربيا في زيارة تدوم يومين (7و8 مايو)، ثم بعدها إلى هنغاريا.

المصدر: نوفوستي